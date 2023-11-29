بابا الفاتيكان يدعو إلى استمرار الهدنة في غزة

دعا بابا الفاتيكان -اليوم الأربعاء- إلى استمرار الهدنة القائمة في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال البابا فرانشيسكو خلال الاجتماع العام الأسبوعي في الفاتيكان اليوم الأربعاء "إننا ندعو إلى السلام ومواصلة الحوار" معبرا عن قلقه إزاء نقص المياه والغذاء ومعاناة الناس في قطاع غزة.

وعبر عن ترحيبه بالهدنة بين إسرائيل وحماس والإفراج عن بعض المحتجزين والأسرى، ودعا لإطلاق سراح جميع المحتجزين في أسرع وقت ممكن.

وأطلق بابا الفاتيكان مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري نداء عاجلا لوقف الحرب في قطاع غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين من أجل تخفيف الوضع الذي وصفه بالخطير جدا.

كما كان الفاتيكان قد عرض في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الوساطة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ولتمهيد طريق للسلام.

وبعد 48 يوما من العدوان على غزة، دخلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوم الجمعة الماضي هدنة إنسانية، تضمنت صفقة لتبادل الأسرى من الجانبين، وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.