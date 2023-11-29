القسام تعلن مقتل 3 إسرائيليين محتجزين لديها في قصف سابق على غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأربعاء- أن 3 من الإسرائيليين المحتجزين لديها قتلوا خلال قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر تطبيق تليغرام إن القتلى هم شيري سيلفرمان بيباس وطفليها كفير (10 أشهر) وأرييل (4 أعوام).

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتحقق مما ورد في بيان الجناح العسكري لحركة حماس.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مقتل عشرات المحتجزين لديها من الإسرائيليين والأجانب في غارات إسرائيلية على غزة.

وبين القتلى مجندة إسرائيلية نشرت القسام مقطعا مصورا لها قبل نحو أسبوعين.

كما أعلنت الذراع العسكرية لحركة حماس مؤخرا أنها فقدت الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين لديها.

وبحسب التصريحات الإسرائيلية، احتجزت فصائل المقاومة الفلسطينية في اليوم الأول من معركة طوفان الأقصى نحو 240 شخصا بين إسرائيليين وأجانب، وتم الإفراج عن عشرات الإسرائيليين في إطار عمليات تبادل بدأ تنفيذها منذ أول أيام الهدنة الحالية.