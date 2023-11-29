أردوغان: نتنياهو جزار غزة الساعي لإطالة أمد حياته السياسية

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"جزار غزة"، معتبرا أنه سيسجل اسمه في التاريخ بهذا الوصف لأنه "ارتكب واحدة من أكبر الفظائع في القرن الأخير".

وطالب أردوغان -خلال اجتماع للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان في أنقرة-، الرأي العام الإسرائيلي بضرورة منع نتنياهو "المحاصر" من "إراقة مزيد من الدماء وإزهاق مزيد من الأرواح بهدف إطالة أمد حياته السياسية".

وأشار إلى أن نتنياهو يعرض أمن الإسرائيليين وجميع اليهود للخطر، عبر "تأجيج معاداة السامية" من خلال جرائم القتل التي ارتكبها في غزة.

كما لفت إلى أن معاداة السامية والعداء للإسلام تصاعدا عبر العالم، وبيّن أن المهاجرين في البلدان الغربية يدفعون ثمن "الخطاب غير المسؤول لقادة الغرب، الذين يشوهون الفلسطينيين بذريعة حماس".

واستشهد على ذلك باستهداف 3 طلاب فلسطينيين في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة الأحد الماضي، وقال "نعلم أن الدول الغربية لا تبدي رغبة في الحرب على هؤلاء الإرهابيين (المعادين للإسلام)، ويحاولون كثيرا التقليل من شأنهم من خلال وصفهم بأنهم متعصبون أو مختلون عقليا أو يمينيون متطرفون".





الهجوم الأبشع

كما اعتبر أردوغان العدوان الذي يتعرض له سكان غزة "أبشع الهجمات وأكثرها خسة في تاريخ البشرية".

وأضاف "قصفت مساجد غزة، ودُمرت مدارسهم ومستشفياتهم، واستُهدفت المخيمات التي لجؤوا إليها عمدا، وسقطت القنابل على المدنيين النازحين في الطرق".

وشدد على أن تركيا ستحاول محاسبة الإدارة الإسرائيلية أمام القانون الدولي بكل السبل المتاحة، وأنها "تقف اليوم إلى جانب سكان غزة بكل إمكاناتها مثلما كانت عبر التاريخ"، مبينا أن العدوان على القطاع أول وأهم قضية خلال مباحثاته الدولية.