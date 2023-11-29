أبرز تطورات اليوم الـ54 من الحرب الإسرائيلية على غزة
29/11/2023-|آخر تحديث: 29/11/202311:36 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ54 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدفعة السادسة من المحتجزين بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية الموقع بين الطرفين بوساطة قطرية وبدعم مصري أميركي.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه سيتم في اليوم السادس والأخير من الهدنة إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا. في حين ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 12 أسيرا، هم 5 أطفال و7 نساء.
يأتي ذلك بينما تستمر بالدوحة جهود دبلوماسية قطرية أميركية لتمديد الهدنة، في وقت أبدت فيه حماس استعدادها لإبرام صفقة تبادل شاملة للأسرى مع إسرائيل.
وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ54:
- بلومبيرغ: ضغوط قطرية وأميركية لتمديد الهدنة بغزة.
- المتحدث العسكري الإسرائيلي: الجيش مستعد لمواصلة المعركة.
- البنتاغون: سفينة أميركية أسقطت مسيرة حوثية.
- الاحتلال يقتحم منازل عائلات أسرى فلسطينيين سيفرج عنهم في القدس.
- مراسل الجزيرة: الصليب الأحمر سلم محتجزتين روسيتين أفرجت عنهما حماس إلى مصر.
- وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل في غزة ترتقي لجرائم حرب.
- الأردن: إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن تغطية على جرائمها.
- وزير الخارجية المصري يحذر من تهجير سكان غزة.
- روسيا: الغرب يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.
- منظمة الصحة العالمية: الأمراض الوبائية تهدد غزة.
- رئيس الأركان الإسرائيلي صدق على خطط لمواصلة المناورة البرية بغزة.
- بدء الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين.
- حماس: إعدام الاحتلال لطفلين في جنين جريمة مروعة.
- الصين: استئناف القتال مجددا في غزة سيؤدي إلى نكبة.
- مسؤول إسرائيلي: الهدنة قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع.
- مسؤول إسرائيلي يشترط الإفراج عن جميع النساء والأطفال المحتجزين لتمديد الهدنة.
- غوتيريش: الظروف الصحية في ملاجئ غزة مفزعة.
- كتائب القسام: مقتل 3 محتجزين في قصف إسرائيلي سابق.
- قطر متفائلة بشأن تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل.
- الاحتلال يعلن اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين.
- سرايا القدس: خضنا مواجهات مع الاحتلال في جنين وكبدناه خسائر كبيرة.
- بلينكن: سنركز على بذل الجهود من أجل تمديد الهدنة.
- الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة.
- أمير قطر يشدد على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
- آليات إسرائيلية تطلق النار على مناطق بغزة.
- أردوغان: الوضع في غزة يرقى للإبادة الجماعية.
- بلدية غزة: الاحتلال دمر مبنى الأرشيف المركزي وأعدم آلاف الوثائق التاريخية.
- وزارة الصحة في غزة: الاحتلال يمنع دخول الوقود إلى المستشفيات.
- المستشفيات الميدانية القادمة إلى غزة لم تدخل الخدمة بعد.
- الصحة العالمية: 1.3 مليون شخص يعيشون بمراكز إيواء في غزة.
- زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس جنوبي غزة.
- برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يواجهون خطر "المجاعة".
- باراك: على نتنياهو التنحي وحكومته تقودنا لحرب بلا نهاية.
- بن غفير يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من لاعبي كرة القدم "غير المخلصين".
- روسيا: السياسة الأميركية لها دور مدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.
- قوات الاحتلال تقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان بأريحا.
- حماس تدعو للتظاهر باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
- وزراء خارجية مجموعة السبع يؤيدون تمديد الهدنة في غزة.
- مؤسسات الأسرى: 3290 حالة اعتقال منذ بدء معركة طوفان الأقصى.
- حماس تدعو وسائل الإعلام لمعاينة حجم الدمار في غزة.
- واشنطن: لا يوجد دليل على استخدام حماس الأسرى الأميركيين وسيلة ضغط.
- سموتريتش: وقف الحرب في غزة خطة للقضاء على إسرائيل.
المصدر : الجزيرة