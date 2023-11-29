أبرز تطورات اليوم الـ54 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ54 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبادلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدفعة السادسة من المحتجزين بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية الموقع بين الطرفين بوساطة قطرية وبدعم مصري أميركي.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه سيتم في اليوم السادس والأخير من الهدنة إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا، هم 15 امرأة و15 طفلا. في حين ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين تضم 12 أسيرا، هم 5 أطفال و7 نساء.

يأتي ذلك بينما تستمر بالدوحة جهود دبلوماسية قطرية أميركية لتمديد الهدنة، في وقت أبدت فيه حماس استعدادها لإبرام صفقة تبادل شاملة للأسرى مع إسرائيل.

وفي ما يلي أبرز تطورات اليوم الـ54: