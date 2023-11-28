3 شهداء بالضفة وقوات الاحتلال توسع حملة الاعتقالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وسط تواصل اقتحامات واعتداءات الجيش الإسرائيلي الذي وسّع من حملة اعتقالاته في مدن الضفة والقدس المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل عمرو أحمد جميل وهدان (14 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر استهدافه من الاحتلال بالرصاص الحي في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مدينة طوباس وحاصرت منزلا، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وأعلنت الوزارة صباح اليوم استشهاد فلسطينيَين برصاص الجيش الإسرائيلي، أحدهما الشاب الفلسطيني عبد الله الأسمر في بلدة بيتونيا غربي رام الله، والآخر في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله. وبثت حسابات محلية، مشاهد من تشييع الأسمر.

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال هدمت اليوم منزلين مأهولين في محافظة الخليل، وشردت 25 فلسطينيا، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة بالمنزل.

وأسفرت الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مقتل 242 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 3 آلاف، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 35 فلسطينيا من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينهم سيدة من بيت لحم، وأسرى سابقون.

ورافقت الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، واحتجاز مجموعة من المواطنين كرهائن، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة لمنازل المواطنين.

وخلال أيام الهدنة الأربعة في قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال مواطني الضفة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني الذي أحصى أكثر من 3290 معتقلا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.