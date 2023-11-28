مندوبة قطر بالأمم المتحدة: هدفنا وقف مستدام لإطلاق النار بغزة

طالبت مندوبة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بضخ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق غزة، معبرة عن أمل بلادها في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في القطاع.

وقالت المندوبة القطرية -عقب جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الهدنة الإنسانية المؤقتة- إن هناك حاجة لوقف نزيف الدماء في غزة.

وأضافت "الوضع على الأرض مروع، وما تريد قطر رؤيته هو خطوة تلو الأخرى للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الوقف المستدام لإطلاق النار، هذا ما نأمل أن نصل إليه".

وتابعت "نريد مزيدا من الهدن الإنسانية وتخفيفا أكبر لمعاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، هذا هو هدفنا".

يشار إلى أن قطر -التي لعبت دورا محوريا في التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس الاثنين تمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين، وأكدت الحركة أن التمديد سيكون بشروط الهدنة السابقة نفسها.

ويتوقع اليوم الإفراج عن دفعة خامسة من الأسرى الإسرائيليين في غزة تضم 10 أفراد مقابل الإفراج عن 30 فلسطينيا من سجون الاحتلال، فضلا عن إدخال مزيد من المساعدات والوقود للقطاع.