شهيدان برام الله والاحتلال يقتحم طوباس

استشهد شابان فلسطينيان في ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وأصيب اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة وتنفيذها حملة اعتقالات، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمالي الضفة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال رام الله، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا آخر استشهد في بلدة بيتونيا غربي رام الله خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة كفر عين واعتقلت مواطنا، واندلعت إثر ذلك مواجهات مع عشرات المواطنين أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي.

وفي بيتونيا غربي رام الله أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المدمع نحو الفلسطينيين بعد اقتحامه البلدة قبيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين.

#فيديو|جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتونيا وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تزامنًا مع الإفراج عن قافلة الأسر pic.twitter.com/Fz3UY7jPEW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 27, 2023

وبذلك، ارتفع إلى 241 عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شابين أصيبا خلال مواجهات اندلعت في مخيم دير عمار غرب رام الله عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة ومخيمها.

إصابتان وتفجير

من جهته، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجّرت منزل عائلة الشهيد داود فايز في مخيم دير عمار غرب رام الله، والذي استشهد في 31 آب/أغسطس الماضي.

وداهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل المحيطة بمنزل الشهيد وأجبرت سكانها على إخلائها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

تغطية صحفية: "لحظة تفجيـــــر منزل الشاب داود فايز في مخيم دير عمار غرب رام الله، وهو منفـــــذ عمليـــــة حاجز بيت سيرا قبل أشهر". pic.twitter.com/IX7xvNjzY7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2023

اقتحام طوباس

وأكد مراسل الجزيرة أن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس وطوقت منزلا فيها صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية نحو طوباس واشتبكت مع مواطنين فلسطينيين.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات نحو مدينة طوباس بعد محاصرة منزل فيها pic.twitter.com/SGTMv0w4JI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 28, 2023

اعتقالات

وخلال أيام الهدنة الأربعة في قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال مواطني الضفة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأفاد النادي بأن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.

وأضاف أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزامنا مع العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر.

كما أكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية ما زلن في سجون إسرائيل، بينهن 56 اعتقلن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.