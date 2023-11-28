بلينكن يتوجه إلى المنطقة ويشكر قطر لجهودها بإطلاق سراح المحتجزين

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء عن شكره لجهود قطر في إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اتصال مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما من المخطط أن يزور بلينكن كل من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والإمارات خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن بحث مع وزير الخارجية القطري زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجدد التأكيد على قوة علاقة واشنطن والدوحة وأهميتها للأمن والاستقرار الإقليميين.

بلينكن في المنطقة

كما أفادت الخارجية الأميركية أمس الاثنين بأن بلينكن سيزور إسرائيل والضفة والإمارات خلال هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس.

وأوضح بيان للخارجية أن بلينكن سيناقش خلال الزيارة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وحماية حياة المدنيين أثناء العمليات الإسرائيلية في غزة وتسريع المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضافت الخارجية أن بلينكن سيبحث أيضا الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسيناقش ما تريد واشنطن رؤيته في غزة إذا "تمكنت إسرائيل من القضاء على حركة حماس"، بحسب البيان.

وسيحضر بلينكن في دبي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28)، وسيتوجه أيضا لزيارة بلجيكا ومقدونيا الشمالية.

وستكون هذه زيارته الرابعة للمنطقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن زار إسرائيل لإظهار الدعم غير المشروط في بداية حربها على قطاع غزة المحاصر، ثم للضغط على القادة الإسرائيليين لاتخاذ خطوات ملموسة للحد من الأضرار التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.