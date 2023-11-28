شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتونيا قرب رام الله

استشهد فلسطيني، في أول ساعات اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "وصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي"، بينما ذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن "الشهيد يدعى ياسين عبد الله الأسمر".

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيتونيا وأطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع تجاه عشرات الفلسطينيين، قبيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأشار الشهود إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين.

وقالت مراسلة الجزيرة، ان قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه مئات الفلسطينيين الموجودين في انتظار الإفراج عن ذويهم في محيط سجن عوفر.

واقتحمت شرطة الاحتلال -أيضا- عددا من منازل الأسرى المتوقع الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وكانت دولة قطر قد أعلنت تمديد الهدنة الإنسانية -التي دخلت أمس الاثنين يومها الرابع- يومين إضافيين، بحيث تشمل الإفراج يوميا عن محتجزين إسرائيليين في غزة من النساء والأطفال، مقابل عدد من الأسرى النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية.