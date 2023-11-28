السعودية تنتزع استضافة إكسبو 2030 من إيطاليا وكوريا الجنوبية

أعلن المكتب الدولي للمعارض -اليوم الثلاثاء- أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف معرض "إكسبو 2030″ متقدمة بشكل كبير على مدينتي بوسان الكورية الجنوبية وروما الإيطالية.

وحصدت الرياض 119 صوتا مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ165، حسب نتائج المكتب الدولي للمعارض.

وأعلن الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزيس أن "السعودية فازت بمعرض إكسبو 2030 بشكل حاسم"، مهنئا الرياض بـ"فوزها الساحق".

وقال كيركنتزيس خلال مؤتمر صحفي بعد التصويت "سيكون هذا المعرض حافزا لتحول" المملكة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "إن المملكة العربية السعودية ستقدم نسخة استثنائية لإكسبو 2030".

وأضاف أن السعودية ستركز على أهداف التنمية المستدامة خلال استضافتها إكسبو 2030.

وقال الوزير السعودي "عملنا على الكثير من المبادرات، وسنكرس جهودنا من أجل التعاون الدولي، ونرحب بكم في الرياض".

وتسمح هذه المعارض للبلد المختار "بإظهار نفسه للعالم"، في حين يكون "مختبرًا للمهندسين المعماريين"، حسبما قال في أبريل/نيسان 2022 الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزيس لقناة "تي في 5 موند".

على سبيل المثال، بُني برج إيفل في باريس بمناسبة معرض "إكسبو 1889" ومعلم "أتوميوم" في بروكسل بمناسبة "إكسبو 1958″ و"الإبرة الفضائية" في سياتل بالولايات المتحدة بمناسبة "إكسبو 1962".

واجتذب معرض "إكسبو 2020" في دبي 24 مليون زائر. وسيُقام معرض عام 2025 في مدينة أوساكا اليابانية.

وأُقيم المعرض العالمي الأول عام 1851 في لندن.