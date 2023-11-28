إنفوغراف.. يوميات الهدنة وتبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل

تتواصل الهدنة بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإسرائيل لليوم الخامس، حيث توقف القصف والعمليات العسكرية للاحتلال إلا من خروقات محدودة ردت عليها كتائب القسام.

وعلى مدى الأيام الخمسة، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها، كما أفرجت سلطات الاحتلال عن عشرات من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الأسرى.

وتمت الهدنة بوساطة قطرية مصرية أميركية لـ4 أيام، ثم تم تمديدها ليومين آخرين، وتُجرى مباحثات في الدوحة لتمديدها لفترة أخرى.