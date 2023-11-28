شاهد.. إفراج القسام عن محتجزين إسرائيليين في رابع أيام الهدنة

حصلت الجزيرة على مشاهد جديدة، مساء أمس الاثنين، لتسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة من قبل كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتظهر المشاهد سيارات الدفع الرباعي التابعة للصليب الأحمر، وهي تصطف في أحد شوارع غزة وينتقل الأسرى من سيارات تابعة للقسام إليها.

وشملت الدفعة 11 إسرائيليا و6 تايلنديين.





وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية نقلت، مساء الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين أن حماس وافقت على ضم اثنتين من الأمهات و9 أطفال في قائمة الـ11 محتجزا الذين أُفرج عنهم.

وبالمقابل أفرجت سلطات الاحتلال، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن 30 طفلا و3 أسيرات فلسطينيات ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.

وتعدّ هذه القائمة الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، حسب الهدنة الإنسانية التي توصلت إليها كلٌّ من حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية، وبدأ سريانها يوم الجمعة الماضي.

ونجحت الوساطة القطرية في تمديد اتفاق الهدنة يومين إضافيين، بحيث تشمل الإفراج يوميا عن 10 محتجزين إسرائيليين في غزة من النساء والأطفال، مقابل 30 من الأسرى النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية.