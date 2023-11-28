إسرائيل تستهدف أطراف إحدى البلدات جنوب لبنان بقذيفة مدفعية

أطلق الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، قذيفة مدفعية على أطراف إحدى البلدات جنوب لبنان، لأول مرة منذ بدء الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القذيفة سقطت على أطراف بلدة عيتا الشعب، منطقة الراهب جنوب لبنان

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا علم (للجيش) حاليا بمثل هذا الحادث"

وسيطر الهدوء الحذر على كافة المناطق الحدودية جنوب لبنان فور الإعلان عن بدء الهدنة المؤقتة في غزة يوم الجمعة الماضي.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 4 أيام وأُعلن الاثنين تمديدها ليومين إضافيين تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.