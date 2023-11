"أيباك" تعرض 20 مليون دولار على مرشح للإطاحة برشيدة طليب

كشف مرشح عضوية مجلس الشيوخ الأميركي ناصر بيضون، أن لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك" تمارس عليه ضغوطا عبر إغرائه بالمال من أجل الموافقة على منافسة النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب على مقعدها بولاية ميتشيغان في الانتخابات المرتقبة.

وأيباك منظمة أميركية يهودية تأسست عام 1953، وتعد أقوى جماعات الضغط (لوبي) في الولايات المتحدة، وأكثرها تأثيرا على الكونغرس، وتهدف لضمان دعم أميركي متواصل لإسرائيل.

وقال بيضون ذو الأصول العربية في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس" أمس الاثنين، "أيباك عرضت علي 20 مليون دولار مقابل الانسحاب من سباق مجلس الشيوخ والترشح ضد صديقتي رشيدة طليب".

وأضاف: "اللوبي المؤيد لإسرائيل مستعد لفعل أي شيء لإزالة أي شخص من الكونغرس الأميركي تكون لديه أي معارضة لأجندتهم ودعمهم الكامل الذي لا لبس فيه لإسرائيل، بغض النظر عما إذا كانت إسرائيل جيدة أو سيئة أو غير ذلك".

I was offered $20 million to withdraw from the senatorial race and to run against my friend @rashidatlaib . Even knowing where I stand on AIPAC's influence on our elections and foreign policy, the pro-Israel lobby had the nerve to suggest that I would even consider taking a dime… pic.twitter.com/QTvFhbExj9

ووجه بيضون رسالة إلى أيباك قائلا "لابد أن تتأكدوا من أن المال ليس هو المحفز الرئيسي لانتخاب الناس، لأن اللوبي المؤيد لإسرائيل هو مجرد أداة تُستخدم لتهديد السياسيين وإغرائهم بالمال. لكني أقول لهم: لقد اجتمعت أميركا معا لتنتخب الأشخاص الذين يمثلون قيمنا حقا وليس القيم ذات الأجندات الخاصة. احتفظوا بأموالكم".

والسبت الماضي، نشر بيضون مقطع فيديو على منصة "إكس" يوثق ظهوره بأحد البرامج التليفزيونية قائلا: "ميتشيغان تقول لا لهيمنة أيباك واحتلالها للكونغرس. يستيقظ الناس ويفتحون أعينهم على تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل ليس فقط على سياستنا الخارجية، بل على انتخاباتنا أيضا. إن نظام تمويل الحملات الانتخابية لدينا معطل، وقد حان الوقت الآن لوضع حد لجماعات الضغط القوية التي تشتري انتخاباتنا".

Michigan is saying no to AIPAC's dominance and occupation of Congress. The people are waking up and opening their eyes to the influence the pro-Israel lobby has on not only our foreign policy but our elections as well. Our campaign finance system is broken, and the time is now to… pic.twitter.com/PmMlzhtur8

وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها "أيباك" الدفع بمرشحين للإطاحة برشيدة طليب، فقد أفصح السياسي الأميركي هيل هاربر عن تلقيه العرض ذاته كدعم مقابل دخول انتخابات مجلس النواب ضد رشيدة طليب.

وكتب هاربر في تغريدة عبر إكس منذ إسبوع: "لم أكن أنوي أن تصبح مكالمة هاتفية خاصة علنية، ولكن الآن بعد أن حدث ذلك، ها هي الحقيقة. عرض أحد أكبر المانحين لأيباك مبلغ 20 مليون دولار إذا انسحبتُ من سباق مجلس الشيوخ الأميركي لخوض الانتخابات ضد رشيدة طليب. قلت لا. لن أتعرض للتسلط أو التنمر أو الشراء".

I didn’t intend for a private phone call to turn public. But now that it has, here’s the truth.

One of AIPAC’s biggest donors offered $20m if I dropped out of the U.S. Senate race to run against @RashidaTlaib.

I said no. I won’t be bossed, bullied, or bought. https://t.co/Ji76jwPE3X

— Hill Harper (@hillharper) November 22, 2023