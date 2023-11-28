أهالي جباليا يعثرون على المياه في حفرة خلّفها القصف الإسرائيلي

وسط قطع سلطات الاحتلال المياه عن قطاع غزة منذ 53 يوما عثر أهالي مخيم جباليا شمالي القطاع على خرطوم مياه أرضي كشفته حفرة أرضية خلّفها القصف الإسرائيلي.

وتجمّع سكان مخيم جباليا -الذين يواجهون أزمة مياه خانقة- حول الخرطوم للحصول على الماء في عبوات صغيرة، وذلك بعد انقطاع كامل للمياه منذ 14 يوما في المخيم الذي شهد مجزرتين إسرائيليتين أسفرتا عن استشهاد وإصابة المئات.

وقال أحد المواطنين وهو يملأ الماء للناس إن هذه المياه "أرسلها الله" دون كهرباء ودون مساعدة أحد، مؤكدا أن معاناة العيش بلا ماء لا يمكن أن يدركها أحد.

ويعاني شمال قطاع غزة أزمة مياه حقيقية بعد تعمد جيش الاحتلال قصف آبار المياه والخزانات والمضخات خلال الحرب التي أوقفتها الهدنة الإنسانية المؤقتة.

بدورها، أكدت بلدية غزة عدم تسلمها الوقود خلال الهدنة، مما أعاق إمكانية تشغيلها مضخات الآبار غير المتضررة وحصول الناس على مياه صالحة للشرب.

ولا يزال مئات آلاف المواطنين في بيوتهم شمالي قطاع غزة -خصوصا في مخيم جباليا وأحياء شرق ووسط مدينة غزة- رغم تعرضهم للقصف الإسرائيلي العنيف.