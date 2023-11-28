إيران تستكمل صفقة شراء طائرات مقاتلة روسية

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة قولها إن إيران أكملت ترتيبات شراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-35" ومروحيات روسية الصنع، وذلك في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.

وقال مهدي فرحي نائب وزير الدفاع الإيراني، لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء إن بلاده أنهت شراء طائرات: "هليكوبتر ميل 28" الهجومية ومقاتلات "سوخوي-35" وطائرات التدريب "ياك 130" لضمها إلى الوحدات المقاتلة للجيش الإيراني.

وتملك القوات الجوية الإيرانية عددا محدودا من الطائرات الهجومية من بينها طائرات روسية وكذلك طرز أميركية قديمة حصلت عليها قبل الثورة الإيرانية في 1979.

وكانت طهران قد قالت في عام 2018 إنها بدأت في إنتاج الطائرة المقاتلة المصممة محليا "كوثر" لتستخدمها القوات الجوية.

صفقة وعقود

ويعتقد خبراء عسكريون أن الطائرة نسخة طبق الأصل من الطائرة "إف-5" التي أنتجتها الولايات المتحدة أول مرة في حقبة الستينيات.

وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أعلنت في أبريل/نيسان الماضي أن طهران انتهت بالفعل من إبرام عقد لشراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-35" الروسية، في حين كشف عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني شهريار حيدري، في فبراير/شباط الماضي، أن بلاده ستستلم المقاتلات الروسية مطلع العام الإيراني الجديد (بدأ يوم 21 مارس/آذار).

ورغم مضي 9 أشهر من العام الإيراني الجاري، فإن طهران لم تتسلم أيا من هذه المقاتلات، وقبل أشهر قال وزير دفاعها محمد رضا آشتياني إن بلاده عقدت اتفاقا مع موسكو لشراء مقاتلات "سوخوي-35″، لكنها استنتجت لاحقا أن لديها القدرة على إنتاج مقاتلات محلية الصنع.