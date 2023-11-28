5 أمتار تحسم مصير 41 عاملا عالقين بنفق منهار في الهند

باتت فرق الإنقاذ الهندية، التي تحفر الركام يدويا، على بعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار منذ 17 يوما بمنطقة جبال الهيمالايا.

وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخند الهندية بوشكار سينغ دامي للصحفيين إن ممر إنقاذ بطول 52 مترا حفر داخل النفق وهناك حاجة إلى 57 مترا، وتوقع أن تكتمل عملية الإنقاذ قريبا من دون تحديد إطار زمني معين، مما يعزز الآمال بقرب انتهاء هذه العملية الماراثونية التي تواصلت لأزيد من أسبوعين.

غير أن آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين تلاشت في أعقاب تساقط ركام جديد وتعطل عدد من آليات الحفر.

ونبهت الحكومة مرارا إلى أن الجداول الزمنية مرهونة بوقوع "أعطال فنية وبتضاريس جبال الهيمالايا الصعبة، وحالات طوارئ غير متوقعة".

وأوضح مسؤولون السبت الماضي أن عملية الإنقاذ ستستغرق وقتا أطول بكثير مما كان يُعتقد من قبل مع تحول عمال الإنقاذ إلى الحفر يدويا في أعقاب إعطاب آلة الحفر.

يشار إلى أن العمال الـ41 عالقون منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في نفق قيد الإنشاء بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتاراخند الواقعة في جبال الهيمالايا.

وتضمنت خطة الإنقاذ في البداية دفع أنبوب واسع بما يكفي لسحب الرجال المحاصرين على نقالات ذات عجلات.

ويحصل الرجال على طعام مطبوخ عبر أنبوب تم دفعه لضمان تزويدهم بالإمدادات الثابتة من المواد الأساسية.

ويوجد أكثر من 10 أطباء، بينهم أطباء نفسيون، في الموقع يتحدثون إلى العمال ويراقبون صحتهم. كما طلب منهم ممارسة تمارين يوجا خفيفة والتجول في مساحة النفق واستمرار التحدث مع بعضهم بعضا.