أردوغان لغوتيريش: تجب مساءلة إسرائيل عن جرائمها في غزة

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الثلاثاء- أنه تتعين مساءلة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على ما وصفها بجرائم حرب ارتكبتها في غزة.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان وغوتيريش ناقشا -في اتصال هاتفي قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة مقرر عقده الأربعاء- "توقعات المجتمع الدولي في ما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية غير المشروعة" ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والمساعي الرامية لتحقيق سلام دائم.

وأضافت الرئاسة التركية -في بيان- أن "الرئيس أردوغان قال في الاتصال إن إسرائيل تواصل سحق القانون الدولي وقوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي بلا خجل على مرأى من المجتمع الدولي وتتعين مساءلتها على الجرائم التي ارتكبتها أمام القانون الدولي".

وقالت الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان سيحضر اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأضافت الوزارة -في بيان- أن فيدان يجتمع أيضا مع نظرائه، في إطار ما تسمى مجموعة الاتصال لبعض الدول الإسلامية التي شكلتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي هذا الشهر لبحث مسألة غزة مع قوى غربية ومنظمات من المجتمع المدني وآخرين.





مستشفيات ميدانية

من جانب آخر، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بلاده ستقدم الخدمات الصحية لقطاع غزة من خلال المستشفيات الميدانية التي ستنشئها قريبا في مواقع محددة.

وقال قوجة -في منشور على موقع إكس- "ها هي غزة بجراحها النازفة. سنقوم قريبا بتوفير الخدمات الصحية هناك من خلال المستشفيات الميدانية التي سنؤسسها في نقاط محددة".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد فلسطيني، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وانتقدت تركيا بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإجراء مناقشات لتنفيذ حل الدولتين لتهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.

ووصف أردوغان الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها "إبادة جماعية"، واتهم إسرائيل بأنها "دولة إرهاب".