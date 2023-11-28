أبرز تطورات اليوم الـ53 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ53 من الحرب الإسرائيلية على غزة، سلمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء اليوم الثلاثاء، في مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 من الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

في الأثناء، شهدت العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا للتوصل لصفقة أوسع، حيث أكد المكتب الإعلامي لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للجزيرة، وجود مدير الوكالة ويليام بيرنز في الدوحة لإجراء مباحثات بشأن الصراع القائم بين إسرائيل وحماس ومسألة الرهائن، بينما أكدت الخارجية القطرية أن العمل جار على تعزيز دور الوساطة القطرية للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

أما في غزة التي تعيش خامس أيام الهدنة بعد تمديدها يومين، فيستمر دخول المساعدات إلى القطاع لكنّ المسؤولين المحليين والأمميين يقولون إن ما يدخل، ما زال غير كاف للحاجات لا سيما فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية والطبية والوقود.

وهذه أبرز التطورات في هذا اليوم: