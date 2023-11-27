وزارة الصحة بغزة: الاحتلال استهدف 60 سيارة إسعاف و160 مؤسسة صحية

قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج مستشفيات القطاع عن مضمونها الطبي، وجعلها غير مؤهلة لتقديم وظائفها الحيوية في إنقاذ المرضى والجرحى.

وأضاف -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن وزارة الصحة بالقطاع أطلقت أمس الأحد نداء استغاثة لكافة الفرق الطبية التي استطاعت الوصول إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، ولحقت بها صباح اليوم الاثنين، و"لكننا أيضا نطالب بمزيد من الدعم لمستشفيات شمال القطاع، خاصة في ما يتعلق بالأدوية والمستهلكات الطبية وتوفير المناخ الملائم للمستشفيات للقيام بوظائفها في ظل العدوان المستمر والتهديدات المتكررة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع".

ضرب البنية الصحية

وأشار الناطق باسم وزارة الصحة في غزة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "تعمد ضرب البنية التحتية في المستشفيات وتهجير السكان من مناطق الشمال إلى جنوبه، بما في ذلك الكوادر الطبية، واستشهاد وإصابة عدد كبير من الكوادر الطبية وتدمير أكثر من 60 سيارة إسعاف، واستهداف 160 مؤسسة صحية، وخروج 28 مستشفى عن الخدمة، وهناك 63 مركزا للرعاية الأولية أيضا خرجت من الخدمة".

وعن وضع القطاع الطبي في ظل اليوم الرابع لاتفاق الهدنة، قال القدرة "نحن في قطاع غزة تعرضنا لعملية استهداف مباشرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ بخنق المنظومة الصحية في أول يوم للعدوان عبر قطع الإمدادات الطبية والوقود والكهرباء".





وأضاف أن الواقع الطبي -للأسف- داخل منطقة غزة والشمال تحديدا صعب للغاية، والتهديدات الإسرائيلية مستمرة. أما "المؤسسات الأممية فلم تقم بدورها في حماية المنظومة الصحية أو في ما يتعلق بدعمها وتوفير احتياجاتها"؛ "مما تسبب في انهيار مستمر للمنظومة الصحية".

وفي ما يتعلق بحجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة عقب اتفاق الهدنة، قال الدكتور أشرف القدرة إن "المساعدات الطبية التي دخلت أقل مما هو مأمول، ومع الأسف لم يتم توجيهها أيضا إلى مستشفيات شمال قطاع غزة، وهذا يبقي المنظومة الصحية منهارة".

دعم المنظومة الصحية

ووجه الناطق باسم وزارة الصحة في غزة نداء بأن يتم "دعم المنظومة الصحية في القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية والوقود"، ووصول "المستشفيات الميدانية ذات القدرات الكبيرة التي تستطيع أن تستجيب للعدد الكبير من الجرحى والحالات المرضية"، وتعوض الكم الكبير من المستشفيات التي باتت خارج الخدمة نتيجة القصف الإسرائيلي.

كما طالب بضرورة "خروج العديد من الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، حيث إن بقاءها داخل قطاع غزة يفقدنا عشرات الحالات منها يوميا لعدم توفر العلاج" المناسب.