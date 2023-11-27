موجة تظاهرات تجتاح نيويورك وبرشلونة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

طالب أكثر من ألف متظاهر في مدينة نيويورك بوقف إطلاق النار في غزة خلال احتجاج نظمته منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، كما تظاهر الآلاف من سكان برشلونة الإسبانية مُطالبين بإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقد أغلقت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين جوانب جسر مانهاتن في نيويورك لمدة 4 ساعات تقريبا أمس الأحد، وفقا لتصريحات الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن المتظاهرين اندفعوا إلى المنطقة نحو الساعة 1:45 ظهرا (18:45 بتوقيت غرينتش) في أحد أكثر أيام السفر ازدحاما خلال العام.

وطالب أكثر من ألف متظاهر بوقف إطلاق النار في غزة خلال المظاهرة التي نظمتها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.

وجلس المتظاهرون على الطريق من جهة مدينة مانهاتن المؤدية إلى الجسر، حيث علقوا لافتة ضخمة تحمل عبارة "دعوا غزة تعيش" على قوس الجرانيت الشهير، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس".

وأعادت الشرطة فتح الجسر أمام حركة المرور في نحو الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي، ولم يوضح حتى الآن ما إذا كانت هناك حالات اعتقال أم لا.





احتجاجات في برشلونة

وفي السياق ذاته، تظاهر الآلاف من سكان برشلونة، مُطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للفلسطينيين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وتزامنت هذه المظاهرات مع قرار من بلدية برشلونة بتجميد علاقاتها مع إسرائيل وإلغاء قرار التوأمة مع بلدية تل أبيب.

يُشار أيضا إلى أن الحكومة المركزية في مدريد قد طالبت المجتمع الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتشهد مناطق مختلفة حول العالم عدة احتجاجات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدى حتى الآن لسقوط نحو 15 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.