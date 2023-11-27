مركز حقوقي: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة

قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إنه سيقدم إلى الشرطة البريطانية أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل جرائم في غزة، مشيرا إلى أنه جمع أدلة بشأن ارتكابها إبادة جماعية في القطاع.

وأكد المركز أنه سيقدم شهادات وأدلة تثبت استهداف قوات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين في بيوتهم وقتل عائلات فلسطينية بأكملها.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت أناسا لا علاقة لهم إطلاقا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلن المركز عن إنشاء وحدة تحقيقات خاصة بجرائم حرب محتملة في غزة ستعمل بتنسيق مع وحدة تحقيقات الحرب التابعة لشرطة لندن من خلال تزويدها بالأدلة.

كما وجه نداء للجنود الإسرائيليين دعاهم فيه لتزويد المركز بالأوامر التي تلقوها من قادتهم، لأغراض التحقيق.

ولمدة 48 يوما حتى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.