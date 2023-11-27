أغلقت حوالي 30 مدرسة في بلجيكا أبوابها اليوم الاثنين بسبب تحذيرات من وجود قنبلة، وتم توجيه التحذيرات في رسائل إلكترونية تتضمن أيضا طلبا لفدية، وفقا لإعلان شبكة "والوني-بروكسل للتعليم" (دبليو بي إي) المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الشبكة أن هذا الإغلاق يؤثر على حوالي 10 آلاف طالب، ويتضمن الإغلاق مدارس ابتدائية وتكميلية وثانوية في بروكسل ومقاطعة برابان جنوب العاصمة.

وأوضح جوليان نيكيز المسؤول في شبكة "دبليو بي إي" في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء أمس الأحد أنه تم إخطارهم من قبل مديري مدارس عدة بتلقيهم رسائل إلكترونية تحمل تهديدات، وشملت الرسائل تهديدا بـ"استخدام متفجرات في حال عدم دفع الفدية".

وبررت الهيئة الرسمية للتعليم باللغة الفرنسية إغلاق المدارس بـ"احترام صارم لمبدأ الاحتراز"، وأعلمت معظم المدارس أولياء الأمور بضرورة إبقاء الأطفال في المنازل اليوم الاثنين.

وأعلنت شبكة "دبليو بي إي" عبر موقعها أنها على تواصل مستمر "مع السلطات المختصة" لتقييم الوضع، حيث تم تفتيش العديد من المواقع أو جارٍ فحصها، وأنه "ستتم إعادة تقييم الوضع خلال النهار".

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وبعد عطلة عيد جميع القديسين تم إخلاء مدرستين في شارلروا ودينان في والونيا بسبب تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل، ولم يتم العثور على أي عبوة ناسفة في ذلك الوقت.

وأعربت الشبكة اليوم الاثنين عن أسفها بسبب زيادة هذا النوع من التحذيرات في الأسابيع الماضية والتحديات التي تنشأ عنها.

وفي السياق ذاته، سجلت فرنسا حوالي 800 إنذار خاطئ بوجود قنابل في مدارس بين سبتمبر/أيلول الماضي ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب ما أفادت به سكرتيرة الدولة المكلفة بشؤون الشباب.

وزادت هذه الإنذارات بشكل ملحوظ منذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل مدرس في أراس شمالي فرنسا في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث استهدفت المدارس والمطارات والمواقع الرئيسية التي تستقطب السياح.