الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة في أثناء هدنة غزة

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال 3 أيام من الهدنة المؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة، 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير (غير حكومي) لوكالة الأناضول، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نفذت خلال أيام الهدنة الإنسانية الأربعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، طالت 260 فلسطينيا.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة مداهمات لمدن وبلدات فلسطينية يرافقها أعمال تخريب واعتداءات على المعتقلين وأهاليهم.

عاجل | نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت خلال الليل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون pic.twitter.com/W1jVRFrUN8 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 27, 2023

وحسب سراحنة، اعتقلت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي 3260 فلسطينيا بالضفة.

وأشارت إلى أن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري (من دون تهمة)، أو محاكمة.

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وتصاعدت هذه المواجهات على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام تنتهي اليوم الاثنين، لكنها قابلة للتمديد.

وشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.