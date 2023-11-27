إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم وبايدن يأمل تمديد الهدنة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين سيتم تسليمهم مساء اليوم الاثنين، وهو الرابع والأخير من أيام الهدنة المؤقتة، فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في تمديدها، في الوقت الذي تُجرى فيه محادثات بهذا الشأن.

وقالت حركة حماس إنها تريد تمديد وقف القتال، وذلك بعد أن بذلت جهودا جدية لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم.

وقال مصدر قريب من حماس لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد إن الحركة "أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى 4 أيام".

وكانت إسرائيل قد أطلقت أمس سراح 39 أسيرا فلسطينيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم منذ بدء الهدنة إلى 117.

كما قالت الحركة أمس الأحد إنها سلمت 13 إسرائيليا و3 تايلنديين وآخر يحمل الجنسية الروسية، وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نجحت في نقلهم من غزة.





محادثات وترحيب

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث إلى الرئيس بايدن بخصوص إطلاق سراح الرهائن، وقال إنه يرحب بتمديد الهدنة المؤقتة إذا كان ذلك يعني الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

لكن نتنياهو أبلغ بايدن أيضا أنه في نهاية الهدنة "سنعود بكامل قوتنا لتحقيق أهدافنا: القضاء على حماس والتأكد من عدم عودة قطاع غزة إلى ما كان عليه، وبالطبع تحرير جميع الرهائن".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيجري تمديد الهدنة الإنسانية الحالية في حال قررت حماس الإفراج عن مزيد من المحتجزين لديها كما نصت بنود الهدنة الحالية.

وأضاف هرتسوغ في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن حماس انتهكت بنود الهدنة مرات عدة، لكن إسرائيل مستمرة في تنفيذها إذا التزمت حماس بذلك، على حد قوله.

وتضغط قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل تمديد الهدنة، لكن لم يتضح بعد إمكانية حدوث ذلك، إذ إن الاشتباكات والاتهامات المتبادلة تنذر بتقويض الاتفاق القائم.