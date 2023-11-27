مسؤول: مخاوف لدى حماس وإسرائيل بشأن قوائم المحتجزين والأسرى

قال مصدر مسؤول مطلع لرويترز إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل عبرتا عن مخاوف بشأن قوائم المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول أن الوسطاء القطريين يعملون مع إسرائيل وحماس لحل المشاكل وتجنب حدوث تأخير.

وقال "هناك مشكلة بسيطة بشأن قوائم اليوم، ويعمل القطريون مع الجانبين لحلها وتجنب التأخير".

وفي الأيام الثلاثة السابقة منذ بداية الهدنة كانت إسرائيل تقدم أسماء النساء والقصّر الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم، وتقدم حماس أسماء المدنيين الإسرائيليين الذين ستطلق سراحهم قبل 12 ساعة على الأقل من إتمام العملية.





دعم الهدنة

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي لا يشعر بحاجة ملحة لاستئناف القتال، ويدعم تمديد الهدنة مقابل تحرير المزيد من المحتجزين الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، فإن حركة حماس -التي وصفتها بأنها "مهتمة جدا بإطالة أمد الهدنة"- أبلغت قطر بمحاولتها العثور على المزيد من الإسرائيليين من الفئة نفسها التي نصت عليها الصفقة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء الدفعة الرابعة من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم تسليمهم مساء اليوم الاثنين، فيما أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في تمديدها، في الوقت الذي تُجرى فيه محادثات بهذا الشأن.





وقف القتال

وقالت حركة حماس إنها تريد تمديد وقف القتال، وذلك بعد أن بذلت جهودا جدية لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطلق إسرائيل سراحهم.

وقال مصدر قريب من حماس لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد إن الحركة "أبلغت الوسطاء موافقة فصائل المقاومة على تمديد الهدنة الحالية ما بين يومين إلى 4 أيام".

وكانت إسرائيل قد أطلقت أمس سراح 39 أسيرا فلسطينيا، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين المطلق سراحهم منذ بدء الهدنة إلى 117.

الموقف الإسرائيلي

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تحدث إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص إطلاق سراح الرهائن، وقال إنه يرحب بتمديد الهدنة المؤقتة إذا كان ذلك يعني الإفراج عن 10 رهائن يوميا.

لكن نتنياهو أبلغ بايدن أيضا أنه في نهاية الهدنة "سنعود بكامل قوتنا لتحقيق أهدافنا: القضاء على حماس والتأكد من عدم عودة قطاع غزة إلى ما كان عليه، وبالطبع تحرير جميع الرهائن".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه سيجري تمديد الهدنة الإنسانية الحالية في حال قررت حماس الإفراج عن مزيد من المحتجزين لديها كما نصت بنود الهدنة الحالية.

وأضاف هرتسوغ في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن حماس انتهكت بنود الهدنة مرات عدة، لكن إسرائيل مستمرة في تنفيذها إذا التزمت حماس بذلك، على حد قوله.





ضغوط ودعوات

وتضغط قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل تمديد الهدنة، لكن لم يتضح بعد إمكانية حدوث ذلك، إذ إن الاشتباكات والاتهامات المتبادلة تنذر بتقويض الاتفاق القائم.

وفي آخر التطورات، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الهدنة لمدة 4 أيام هي خطوة أولى مهمة نحو حل الصراع بين إسرائيل وحماس، لكن هناك حاجة إلى المزيد لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة.

وشدد بوريل لدى افتتاح اجتماع لمنتدى "الاتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة على أنه "يجب تمديد" هذه الهدنة وتحويلها إلى هدنة "دائمة للسماح بالعمل على حل سياسي" للنزاع.