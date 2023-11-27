أبرز تطورات اليوم الـ52 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم 52 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التمديد سيكون بنفس شروط الهدنة السابقة التي دخلت اليوم الاثنين يومها الرابع، كما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيظل على اتصال بقادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جوانب الاتفاق.

وسلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 11 إسرائيليا محتجزا في غزة، في انتظار إطلاق أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرا و3 نساء.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أكثر من 15 ألفا، بعد انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات.

وهذه أبرز التطورات في هذا اليوم: