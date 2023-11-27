أبرز تطورات اليوم الـ52 من الحرب الإسرائيلية على غزة
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27/11/2023-|آخر تحديث: 27/11/202311:56 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم 52 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت قطر تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن التمديد سيكون بشروط الهدنة السابقة نفسها التي دخلت اليوم الاثنين يومها الرابع، كما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيظل على اتصال بقادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جوانب الاتفاق.
وسلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 11 إسرائيليا محتجزا في غزة، في انتظار إطلاق أكثر من 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 30 قاصرا و3 نساء.
من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى أكثر من 15 ألفا، بعد انتشال العشرات من الجثث من تحت الأنقاض والطرقات.
وهذه أبرز التطورات في هذا اليوم:
- قطر: المفرج عنهم من سجون إسرائيل 30 قاصرا و3 نساء.
- حكومة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 15 ألفا.
- المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري: جهود مستمرة برعاية مصر وقطر لإعادة الرهائن.
- بايدن: نستفيد من الهدنة لزيادة كمية المساعدات لغزة، وسأظل على اتصال بقادة قطر ومصر وإسرائيل للتأكد من تنفيذ كل جوانب الاتفاق.
- إيران: وجهنا تحذيرا مباشرا لحاملة طائرات أميركية دخلت مياه الخليج.
- إسرائيلية مفرج عنها تشكر القسام "من أعماق قلبها".
- الأسرى الفلسطينيون بالدفعة الرابعة: 3 أسيرات و30 طفلا.
- إسرائيل: تلقينا قائمة أسرى فلسطينيين سيُطلق سراحهم.
- السنوار يلتقي محتجزين في غزة، ويتحدث معهم بالعبرية.
- إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر تسلّم 11 رهينة إسرائيلية.
- صحة غزة: ندعو مرضى الكُلى للتوجه غدا لمجمع الشفاء لتلقي العلاج.
- القسام تبدأ تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين للصليب الأحمر.
- البيت الأبيض: بايدن يرحب بإعلان قطر تمديد الهدنة.
- مدير منظمة الصحة العالمية: استئناف العمليات العسكرية في غزة يعني استئناف الخسائر والمعاناة.
- قطر تعلن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة ليومين.
- غوتيريش يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني كامل" في غزة.
- محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون: أتوقع أن الحرب قد تكلفنا 10% من الناتج المحلي.
- إسرائيل تعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال أيام الهدنة.
- استشهاد محمد حمادة الناطق الرسمي باسم حماس عن القدس المحتلة.
- المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: 7 إلى 10 أميركيين متبقين بين المحتجزين في غزة.
- الجراح غسان أبو ستة للجزيرة: استشهاد نحو 0.5% من سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي.
- بلدية غزة تواجه معضلة نقص الوقود وتقول، إنها لا تستطيع نقل النفايات إلى مكبها.
- الناتو: ندعو لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة.
- الحكومة الإسرائيلية: حماس تعرف أننا منفتحون على تمديد الهدنة.
- أمير قطر: بحثت مع الرئيس القبرصي مستجدات غزة، وشددنا على الحل الشامل للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.
- مركز حقوقي: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة.
- الاحتلال يطلق النار باتجاه منازل شرقي مخيم المغازي وسط غزة.
- الحرس الثوري الإيراني: دعم حركات المقاومة يأتي من طهران.
- الدفاع المدني في غزة: أعداد كبيرة من الجثامين بمحيط مستشفيي القدس والرنتيسي.
- الأردن: لن نقبل ترحيل الفلسطينيين من غزة.
- قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية.
- إسرائيل تشترط موافقتها لحصول غزة على الإنترنت الفضائي.
- إيران تثمن جهود قطر في تحقيق الهدنة بغزة.
- مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: سعي إسرائيل لبناء مستوطنات خلال الحرب أمر مروع، وحماس فكرة و"أيديولوجيا" لا يمكن قتلها.
- وزير الخارجية الصيني يترأس جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة.
- إسرائيل: قطر تعمل على حل مشكلة تتعلق بصفقة التبادل.
- الاحتلال يطرد ضابطين لانسحابهما من معارك شمالي غزة.
- إسرائيل تتسلم قائمة المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الاثنين.
- متظاهرون يغلقون جسرا في نيويورك رفضا للعدوان على غزة.
- تايلاند تؤكد أن صحة مواطنيها المفرج عنهم من حماس جيدة.
- حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور تعبر مضيق هرمز وتصل مياه الخليج.
- جلسة مغلقة لمجلس الأمن لمناقشة هدنٍ إنسانية بغزة.
- القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب للجزيرة: تمديد الهدنة في غزة خاضع لتقييم المقاومة.
المصدر : الجزيرة + وكالات