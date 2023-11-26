الاحتلال يواصل التصعيد في جنين وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 5 بالضفة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية إلى 4، كما أصيب 5 آخرون بجروح، في حين استشهد شاب فلسطيني عند مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة.

وواصلت قوات الاحتلال تصعيدها ضد جنين منذ أمس السبت وحتى فجر الأحد، إذ لا تزال تحاصر المخيم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

وقصفت قوات الاحتلال منازل عدة بقذائف الأنيرجا، بينما جرّفت الآليات شوارع ودمّرت ممتلكات المواطنين في أحياء المدينة وأطراف المخيم.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك إلا بالتنسيق المسبق.

وحلّقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء مدينة جنين ومخيمها، فضلا عن انتشار كثيف لفرق القناصة على أسطح البنايات المطلة على المخيم وداخلها، وانتشار واسع لآليات وجنود الاحتلال في مناطق واسعة.

واشتعلت النيران بأحد المنازل في مخيم جنين بعد أن قصفته قوات الاحتلال، وفقا لما أوردته شبكة قدس الإخبارية.

اشتعال النيران بأحد المنازل في مخيم جنين جراء قصف إسرائيلي استهدف المخيم#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/fTlRuZp3au — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 26, 2023

من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وتزامن التصعيد الإسرائيلي الليلة الماضية مع تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إطار اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي من المقرر أن يستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

وارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى نحو 235 منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى قرابة 3 آلاف جريح.

كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد المعتقلين في الضفة منذ ذلك التاريخ إلى 3160.