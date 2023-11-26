نازحات يتحدثن عن فظائع الاحتلال خلال حصار مجمع الشفاء بغزة

روت نازحات احتمين بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، للجزيرة، ما وصفنها بالفظائع التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين إبان حصاره المبنى ومجمع الشفاء والمناطق المتاخمة له على مدى أسبوعين.

وعبّرت النازحات عن أملهن في تمديد الهدنة المؤقتة.

وأجبر جيش الاحتلال النازحين على قطع مسافة تناهز 10 كيلومترات سيرا على الأقدام، لتجاوز "مفترق الشهداء" الذي كانت تتمركز عليه دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية، للوصول إلى ما بعد وادي غزة، في طريقهم إلى مدن ومخيمات جنوبي القطاع، التي تكتظ منازلها ومراكز الإيواء فيها بمئات الآلاف من النازحين.

ومن بين قرابة 2.2 مليون من سكان غزة، 49% منهم نساء أغلبهن في سن الشباب والإنجاب، مما يفاقم من أوضاعهن الصحية والنفسية جراء القصف والتشريد ويوميات الموت بين الأزقة والركام.