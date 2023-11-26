مظاهرات بمدن عربية وغربية تدعو لوقف دائم للحرب في غزة

شهدت عواصم ومدن عربية وغربية عدة مسيرات ومظاهرات تأييدا لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، مخلفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية.

ورغم المواقف الرسمية الأوروبية والأميركية المؤيدة لإسرائيل، خرجت المظاهرات تنديدا بارتكاب الاحتلال جرائم الحرب والإبادة في القطاع، وتطالب بوقفها بشكل تام قبل انتهاء الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.

المغرب

فقد شارك عشرات آلاف المغاربة، الأحد، بطنجة والدار البيضاء والرباط، بمسيرات حاشدة دعما لقطاع غزة ورفضا للتطبيع مع إسرائيل، بدعوة من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" (غير حكومة)، ورفعوا صورا للمسجد الأقصى وضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردد المتظاهرون هتافات منها "شعب المغرب الأقصى مع طوفان الأقصى"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"غزة.. غزة.. رمز العزة".

كما ردد المحتجون هتافات أشادوا فيها بقدرة المقاومة على فرض شروطها في اتفاق الهدنة الانسانية المؤقتة، التي أبرمتها حركة حماس مع إسرائيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما الدبلوماسية بعد تجميدها منذ عام 2000، وذلك في خطوة ترفضها قوى شعبية وسياسية في المملكة.

وأعلن المشاركون في المسيرات رفضهم لصمت المجتمع الدولي حيال ما تقترفه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

وحرص الأطفال المشاركون في المسيرات على ارتداء الكوفية الفلسطينية، وملابس تضم شعارات العلم الفلسطيني وتعكس تضحيات الشعب الفلسطيني.

وشارك في المسيرات أطباء ومحامون بلباسهم المهني، مرددين شعارات داعمة لفلسطين.

مشهد ضخم من المسيرة الكبرى بالدار البيضاء دعما لفلسطين وإسقاطا للتطبيع pic.twitter.com/63IZ9winQn — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) November 26, 2023

إيطاليا

وشهدت مدينة ميلانو ثاني أكبر المدن الإيطالية مسيرة دعم وتضامن مع فلسطين للأسبوع السابع على التوالي.

وتجمع مئات المشاركين في الفعالية أمام قلعة سفورزيسكو وسط ميلانو، ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين، وإنهاء الجرائم الإسرائيلية الفظيعة المستمرة في غزة.

وقالت المتظاهرة الإيطالية أليساندرا سبيرفيجليري إنها فضلت المشاركة في الفعالية بدلا من التسوق، وإيمانا منها بضرورة أن تتوقف الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة.

هولندا

وتجمع مئات الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام داعين إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وانطلقت المظاهرة من ميدان دام، في أمستردام، وسارت باتجاه ميدان المتاحف، وقبيل المسير، ألقيت خطابات في ميدان دام، انتقد فيها المتحدثون عدم دعوة الحكومة الهولندية لوقف إطلاق النار في الهجمات على غزة.

وطالب المحتجون بوقف دائم لإطلاق النار، خلال هتافهم بشعارات تضامنية مع غزة، كما رفعوا لافتات تتضمن عبارات بإيقاف الإبادة الجماعية والجرائم الإسرائيلية في غزة.

كندا

وشهدت العاصمة الكندية أوتاوا خروج الآلاف في مسيرة داعمة لفلسطين، وتجمّع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

كما أطلق المتظاهرون هتافات تنادي باستقلال فلسطين ووقف الإبادة الجماعية في غزة، وتميزت المسيرة بأنها الأكثر مشاركة حتى الآن بين الفعاليات الداعمة لفلسطين في كندا.

هتفوا لحرية #فلسطين وطالبوا بوقف "الإبادة الجماعية" في #غزة.. الآلاف يشاركون في مسيرة حاشدة دعما لفلسطين في العاصمة الكندية #أوتاوا#حرب_غزة pic.twitter.com/dIU0IcpTGh — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023

ألمانيا

كما شهدت العاصمة الألمانية برلين في بوابة براندنبورغ التاريخية واحدة من كبرى مظاهراتها ضد الحرب على غزة، حيث رفع آلاف المشاركين شعارات مناصرة للقضية الفلسطينية، وتنتقد دعم الحكومة لإسرائيل بالمال والسلاح.

كما خرج المتظاهرون إلى شوارع مدينة آخن الألمانية لدعم فلسطين، رغم برودة الطقس، وتجمع الحشد قرب محطة القطار المركزية حاملين أعلام فلسطين ومرددين شعارات مثل "فلسطين حرة".





سويسرا

وشارك آلاف الأشخاص في مسيرة مؤيدة لفلسطين نحو مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف للاحتجاج على هجمات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وساروا في وقت لاحق باتجاه مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافعين لافتات وأعلام فلسطين.

وعبّر المشاركون في المسيرة عن تنديدهم بممارسات القوات الإسرائيلية، كما رددوا هتافات تدعو لوقف إطلاق النار بشكل كامل وإنهاء الحرب، وتستنكر قتل الأطفال والنساء في قطاع غزة.

فرنسا

وتعالت الأصوات في فرنسا للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة والداعمة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ورغم حملات التضييق ودعوة بعض الجهات لتجريم المؤيدين لغزة بتهمة معاداة السامية ودعم ما يسمى بـ"الإرهاب"، فإن مسيرات التضامن مع الفلسطينيين تعم شوارع المدن الكبرى في إشارة إلى بوادر تغير في مزاج الشارع الفرنسي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي.





بريطانيا

واحتشد مئات آلاف المتظاهرين في ساحة الطرف الأغر وسط العاصمة البريطانية لندن للتضامن مع الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وللمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة.

وشارك في المظاهرة بريطانيون من مختلف أطياف المجتمع، يتهمون حكومة بلادهم بالتواطؤ مع إسرائيل في حربها على القطاع، ويدعونها لوقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.





إندونيسيا

كما شهدت عدة مدن إندونيسية مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وللمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار، ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات تطالب برفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.

مظاهرات في عدة مدن إندونيسية للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وإدانة القصف الإسرائيلي على قطاع #غزة

الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/lBOlDtrAgF — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023

السويد

شارك عشرات الأشخاص في مسيرة بالعاصمة السويدية ستوكهولم للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة والتضامن مع الفلسطينيين.

واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان السويدي وساروا إلى مقر السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم رافعين أعلام فلسطين، ولافتات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وأخرى تستنكر الاحتلال وتصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "بالمجرم".

وعبر المشاركون في الفعالية عن انتقادهم للدعم الذي تقدمه السويد والولايات المتحدة لإسرائيل.

تركيا

وأطلقت نساء في ولاية وان شرقي تركيا بالونات في السماء تعبيرا عن الحزن وتكريما للنساء اللاتي استشهدن جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونظمت الفعالية مديرية شؤون خدمات المرأة والأسرة في بلدية أدرميت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

واجتمعت نسوة على ساحل أدرميت المطل على بحيرة وان، ثم ركبن دراجات هوائية وسرن إلى ساحة المدينة ضمن جماعات، للفت الانتباه إلى ضرورة مكافحة العنف ضد المرأة.

فيما نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول للتضامن مع زملائهم الفلسطينيين الذين قتلوا جراء هجمات إسرائيلية.

واجتمع المحامون في ساحة السلطان أحمد لقراءة بيان يحمل عنوان "انهارت عقيدة حقوق الإنسان" ويحمل تواقيع نحو ألف حقوقي.

ووضع المشاركون في الوقفة عباءاتهم على الأرض مع لوحات تحمل أسماء زملائهم الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية.

وأكد البيان أن الأراضي الفلسطينية تتعرض للاحتلال والحصار والقمع منذ عقود طويلة، وهي تشهد الآن فظائع لا يمكن تصورها

وشدد على أن إسرائيل ترتكب مذابح بحق المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.