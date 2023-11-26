مسؤولان أميركيان: المساعدة المشروطة لإسرائيل فكرة جديرة بالاهتمام

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي كريس ميرفي -لشبكة "سي إن إن"- اليوم الأحد، إن عدد الضحايا في غزة غير مقبول، بينما صرّح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان -لشبكة "إن بي سي"- أن مسألة إرسال مساعدة مشروطة إلى إسرائيل فكرة جديرة بالاهتمام.

وأضاف ميرفي أنه يجب على المشرّعين الأميركيين النظر في ربط المساعدات لإسرائيل بامتثالها للقانون الدولي الإنساني.

وتتزايد انتقادات المسؤولين الأميركيين لتعامل حكومة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إذ قال مسؤولون أميركيون اليوم لصحيفة واشنطن بوست، إن 20 موظفا في البيت الأبيض طلبوا لقاء كبار مستشاري بايدن لإجراء مناقشة بشأن قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن الدعم غير المشروط لإسرائيل بحربها على غزة، لكن أعداد الضحايا الكبير في القطاع دفعه لاتخاذ نهج أكثر صرامة مع تل أبيب.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أكدت مسؤولة أميركية خلال جلسة استماع بالكونغرس أن الغضب يتصاعد في الشرق الأوسط ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الحرب على غزة، في حين تحدثت مسؤولة أخرى عن تنبيهات أميركية مستمرة لتل أبيب بضرورة تقليص الخسائر بين المدنيين.