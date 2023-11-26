لولوة الخاطر: وتيرة المساعدات لغزة لا تفي بالاحتياجات

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر اليوم الأحد إن وتيرة المساعدات إلى غزة لا تفي بالاحتياجات، مشيرة إلى وصول مساعدات للمناطق الشمالية بالقطاع لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.





وأوضحت الخاطر للجزيرة من الطرف الفلسطني لمعبر رفح أن قطر مستعدة لإرسال أي كميات مطلوبة من المساعدات، لافتة إلى أن هناك عملا ومحادثات على المسار السياسي في اتجاه محاولة تمديد الهدنة.

وكانت لولوة الخاطر قد ترأست منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفد دولة قطر إلى مدينتي العريش ورفح في مصر لإيصال حزمة مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني، وفق بيان للخارجية القطرية.