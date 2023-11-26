كتائب القسام تسلم 13 محتجزا إسرائيليا و3 تايلنديين وروسيًّا للصليب الأحمر

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها سلمت مساء اليوم الأحد الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين وروسيًّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في إطار التهدئة الإنسانية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فمن المقرر أن يتم اليوم الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق.

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلّم المحتجزين المفرج عنهم للجيش الإسرائيلي، وهم في طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من المحتجزين في غزة نقلوا إلى الصليب الأحمر.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عملية تسلم الدفعة الثالثة للمحتجزين تمت لأول مرة في شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن حماس أطلقت سراح محتجز يحمل جواز سفر روسيًّا بعد اتفاقات مباشرة معها.

مكان التسليم

من جانبه، قال مراسل الجزيرة في تل أبيب إلياس كرام، إن إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت أن تسليم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر جرت في شمال قطاع غزة، وليس في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأضاف ربما ما يفسر ذلك هو أن هذه المجموعة من بلدة كفار عزة المقابلة لشمال غزة، وهذا يعني أن المحتجزين الإسرائيليين موجودون في أماكن متفرقة داخل قطاع غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت فقد تمت عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في مدينة غزة.

وقال زقوت إن "العملية البرية والقصف الجوي الإسرائيلي تركز بصورة كبيرة على مدينة غزة، ومع ذلك نجحت القسام في الحفاظ على الأسرى".

وفي واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لقناة "إن بي سي نيوز" الأميركية إنه يعتقد أن أحد الأميركيين الثلاثة المحتجزين لدى حركة حماس سيُطلق سراحه الأحد في الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.

الأسرى الفلسطينيون

وبخصوص الأسرى الفلسطينيين، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم، مساء الأحد.

ووفق بيان مشترك فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على محافظات الضفة الغربية.

بدورها، أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء الأسرى الـ39 الذين سيطلق سراحهم اليوم، تمهيدا لبدء إجراءات تسليمهم للصليب الأحمر.

ونجحت جهود الوساطة القطرية -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.

ففي الدفعة الأولى، أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال المحتجزين لديها، في حين غادر 39 من النساء والأطفال الأسرى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الدفعة الثانية أفرجت حماس، في وقت متأخر أمس السبت، عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 4 تايلنديين خارج الاتفاق، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 6 من أقدم الأسيرات لديها و33 من الأطفال.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.