شاهد.. القسام تطلق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين

بثت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تسجيلا مصورا يظهر تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين لديها في قطاع غزة إلى فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب اتفاق تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وسُلّم 5 نساء و8 أطفال بالإضافة إلى 4 أجانب خارج الاتفاق، مقابل الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت المشاهد بعض المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال، وهم يودعون مقاتلي القسام والابتسامة على وجوههم.

وجاء الإفراج عن الدفعة الثانية قبيل منتصف الليل، حيث تأخر ساعات عن موعده المقرر عصر أمس السبت، ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، بعدما أعلنت كتائب القسام تأجيل العملية حتى يلتزم الاحتلال بمعايير صفقة التبادل.