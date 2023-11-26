شاهد.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم محتجزين في قلب غزة

ظهر عناصر من كتائب عز الدين القسام وسط مدينة غزة في استعراض للقوة رافق تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين المفرج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة.

وقال الصحفي إسماعيل الغول للجزيرة إن عملية تسليم المحتجزين تمت في قلب مدينة غزة وبحضور جماهيري وبسهولة تامة، وأشار إلى أن عملية التسليم لم يعلن عنها مسبقا وكان ظهور عناصر القسام مفاجئا.

وتحدث الغول عن قيام عناصر كتائب القسام باستعراض قوة خلال التسليم.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أنها سلمت مساء اليوم الأحد الصليب الأحمر 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين وروسيّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في ثالث يوم للهدنة الإنسانية التي تستمر إلى غاية غد الاثنين.





وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إنه تم استلام الدفعة الثالثة من المحتجزين اليوم، وتم تحويل بعضهم إلى المستشفى، وأضاف "العمل طويل والمهمة لم تنجز بعد ونعمل على استعادة كافة المخطوفين، نواصل جمع المعلومات الاستخباراتية وكل واحد من المخطوفين الذين عادوا أعطانا جميع المعلومات المتاحة لديه. نعمل للوصول إلى أكبر عدد من المخطوفين وإعادتهم لإسرائيل".

في المقابل أفرجت إسرائيل عن 39 طفلا من الأسرى الفلسطينيين، وضمت قائمة المفرج عنهم 21 أسيرا من مدينة القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، ويتوزع الباقون على محافظات الضفة الغربية.

ونجحت جهود الوساطة القطرية -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة– في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة تستمر 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت يوم الجمعة الماضي.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية.