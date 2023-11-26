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عاجل| رويترز عن مسؤول دفاعي أميركي: مؤشرات على أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج عدن اليوم

26/11/2023-|آخر تحديث: 26/11/202304:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة