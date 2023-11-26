موسكو تسقط 20 مسيرة أوكرانية عقب إعلان كييف صد أكبر هجوم روسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن دفاعاتها الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية منها العاصمة موسكو، وذلك بعد يوم من هجوم وصفته كييف بأنه الأكبر الذي تشنه روسيا بالطائرات المسيرة على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير ما إجماليه 11 مسيرة فوق منطقة موسكو، إلى جانب عدة مسيرات فوق إقليمي كالوغا وتولا جنوبي العاصمة الروسية وإقليم بريانسك جنوبي البلاد قبالة شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

وأضافت أنه تم إحباط هجمات المسيرات، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما ذكر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين -عبر منصة تلغرام- أنه تم تدمير عدة طائرات مسيرة أثناء اقترابها من العاصمة الروسية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو خسائر بشرية بعد إسقاط المسيرات.

وقال ألكسندر بوغوماس، الحاكم الإقليمي لبريانسك، جنوب غرب موسكو، إنه تم إسقاط مسيرتين فوق الإقليم.

وفي مدينة تولا، أصيب شخص واحد بإصابات طفيفة عندما سقط الركام على مبنى سكني، كما تم صدّ مسيرة أخرى بالقرب من بلدة بودولسك، على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب موسكو.

مسيرات روسية تمطر كييف

في المقابل قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إنها دمرت 8 طائرات مسيرة هجومية من أصل 9 أطلقتها روسيا خلال الليل.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو عن المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

وجاء الهجوم، الذي قالت القوات الجوية إنه تم شنه من الجنوب الشرقي، بعد يوم مما قال مسؤولون أوكرانيون إنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب بينهما في فبراير/شباط 2022.

فقد أعلن سلاح الجو الأوكراني أمس السبت أنه أسقط 71 مسيرة هجومية من طراز "شاهد" إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا. وأوضح أن "غالبيتها دمرت في منطقة كييف".

وأوضحت وزارة الطاقة الأوكرانية أن الهجوم تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 77 مبنى سكنيا و120 منشأة في وسط العاصمة.

وعلى الجبهة، وبعد 21 شهرا من الحرب، يتركز القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، وفي مدينة أفدييفكا التي يحاول الجيش الروسي تطويقها.