حماس تطلق محتجزا روسيا "تقديرا" لبوتين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد أنها أفرجت عن محتجز من الجنسية الروسية وسلمته للصليب الأحمر ضمن الدفعة الثالثة التي بدأ تنفيذ تسليمها اليوم ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.

وقالت حماس في بيان على موقعها الرسمي "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية، أفرجنا عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

وفي الـ29 من الشهر الماضي، استدعت إسرائيل السفير الروسي لديها للاحتجاج على استقبال موسكو وفدا من حماس.

وقالت الخارجية الإسرائيلية وقتها إن كبار موظفيها أبلغوا السفير أناتولي فيكتوروف بأن دعوة حركة حماس تبعث برسالة تضفي الشرعية على ما سمته الإرهاب ضد الإسرائيليين، واصفة الاستدعاء بأنه احتجاج لا توبيخ.

وبدأت إسرائيل وحماس تنفيذ تسليم دفعة ثالثة من الأسرى والمحتجزين اليوم الأحد بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ أول أمس الجمعة ويستمر حتى غد الاثنين.

من جهتها، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان أن الهيئة "تسلمت قائمة المحتجزين بقطاع غزة وتضم 13 إسرائيليا. كما تسلمت قائمة الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وتضم 39 فلسطينيا".