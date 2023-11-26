بلدية غزة: المعاناة على أشدها والاحتلال يمنع عودة الأهالي لبيوتهم

قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج إن المعاناة لا تزال على أشدها في كامل القطاع، وإن الاحتلال يعرقل عملية إيصال الوقود، وهو ما يصعّب جهود فتح الشوارع وتشغيل آبار المياه، مشيرا إلى أن الاحتلال يمنع الناس من العودة إلى بيوتهم وتفقّدها.

وأوضح السراج للجزيرة أن عددا قليلا من شاحنات المساعدات وصل إلى شمال غزة، وأنه من المتوقع وصول 200 شاحنة إلى الشمال اليوم الأحد، مؤكدا أن نحو 700 ألف شخص في مدينة غزة وشمال القطاع يحتاجون إلى الخدمات.

#عاجل | رئيس بلدية #غزة للجزيرة: نحتاج إلى فتح الشوارع وهذا يتطلب توفر الوقود، وندعو لإيصاله إلى القطاع اليوم وليس غدا

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وبشأن حركة الأهالي، قال رئيس البلدية إن بعض المواطنين الذين يحاولون الوصول إلى بيوتهم في تل الهوى يتعرضون لإطلاق النار، في ظل تعتيم إعلامي وقطع للاتصالات، ولا سيما في شمال غزة، لافتا إلى حاجتهم لنقل النفايات إلى المكب في شرق المدينة مع صعوبة الوصول إليه، محذرا من انتشار الأوبئة والأمراض.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء أفرغت أمس السبت حمولتها في شمال غزة، من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع المحاصر منذ دخول الهدنة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ.