بايدن يأمل تمديد الهدنة في غزة للإفراج عن مزيد من المحتجزين

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن -اليوم الأحد- عن أمله في أن تستمر الهدنة ذات الأربعة أيام في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "ما بعد غد" الاثنين، موعد انتهائها.

وقال الرئيس الأميركي -في خطاب في ماساشوستس- إن حركة حماس أفرجت عن طفلة أميركية تبلغ من العمر 4 أعوام كانت رهينة في غزة، مضيفا أنه يأمل أن يؤدي اتفاق الهدنة بين إسرائيل والحركة الفلسطينية إلى مواصلة تبادل المحتجزين، وإطلاق سراح مزيد من الأميركيين.

وأكد بايدن أن "عملية التبادل ناجحة وسأستمر بالعمل مع أمير قطر والرئيس المصري لضمان إخراج كافة المحتجزين، وهدفنا هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين".

وأضاف أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونجحت جهود الوساطة القطرية -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة– في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت يوم الجمعة الماضي.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية.