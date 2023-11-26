القسام تعلن استشهاد عدد من أبرز قادتها ومقاتليها

نعت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد عددا من أبرز قادتها، بينهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري قائد لواء شمال قطاع غزة.

#عاجل | كتائب القسام: استشهاد عدد من أبرز قادتنا وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/l6b83HlsKk — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 26, 2023

كما أعلنت القسام عبر قناتها على تطبيق تليغرام نعيها "الشهداء القادة: الشهيد القائد وائل رجب والشهيد القائد رأفت سلمان والشهيد القائد أيمن صيام الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى"، وفق بيانها.





وكانت القسام أعلنت منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي استشهاد أيمن نوفل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط القطاع.

ويأتي نعي الكتائب مجموعة من قادتها اليوم في ظل هدنة مؤقتة بلغت يومها الثالث عقب مواجهات مع الاحتلال بعد توغله في مناطق بالقطاع، مما خلف حتى اللحظة 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأكثر من 36 ألف جريح، في حين بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف.