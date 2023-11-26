الجهاد الإسلامي: ما يجري في الضفة حرب إبادة للشعب الفلسطيني

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن ما يجري في الضفة الغربية هو حرب تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط لتهجيره وتوسيع الاستيطان.

وأضافت الحركة أنها ستواجه حرب إسرائيل في كل مكان، وأن الشعب لن يستسلم وسيقاتل هذا الإرهاب بكل ما يملك.

كما دعت الحركة الجماهير إلى مساندة المقاومة في غزة وجنين وأكدت أهمية انخراط الجميع في هذه المعركة.

وأفرجت إسرائيل اليوم عن 39 طفلا أسيرا فلسطينيا ضمن بنود اتفاق التهدئة الذي دخل يومه الثالث في قطاع غزة، وترافق الإفراج مع اعتداءات لجيش الاحتلال استهدفت تجمعات لاستقبال الأسرى المفرج عنهم.

وقالت مراسلة الجزيرة، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز في بيتونيا قرب رام الله لمنع الفلسطينيين من تصوير حافلة تقل الأطفال المحررين.

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب سجن "عوفر" غرب رام الله بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/je1DOSmy3R — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 26, 2023

وفرّق جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا خارج سجن عوفر العسكري غربي مدينة رام الله، الذين كانوا ينتظرون الإفراج عن الأسرى، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استشهد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، 6 منهم في مدينة جنين ومخيمها، في حين استشهد شاب فلسطيني عند مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة، وآخر في قرية يتما جنوب نابلس.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى نحو 238 منذ بدء معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى قرابة 3 آلاف جريح.

كما أفاد نادي الأسير الفلسطيني بارتفاع عدد المعتقلين في الضفة منذ ذلك التاريخ إلى 3160.