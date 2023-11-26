السفارة الأميركية بالدوحة: نعمل مع شركائنا القطريين لضمان تنفيذ كامل للاتفاق بغزة

أفادت السفارة الأميركية في الدوحة بأنها تعمل مع شركائها القطريين لضمان تنفيذ كامل لصفقة الرهائن والهدنة في قطاع غزة التي تم الاتفاق عليها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت -في منشور لها عبر منصة إكس- إنها تتوقع عودة عشرات الأسرى إلى عائلاتهم خلال الأيام المقبلة، ومن بينهم مواطنون أميركيون.

وأعلنت الدوحة -أمس السبت- نجاح جهود الوساطة في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى، في حين تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعرب عن تقديره للدور القطري.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وأمير قطر اتفقا على التواصل بشكل وثيق لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل وفقا لشروطها.

العمل الدبلوماسي لا تتوقف أبدًا. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع شركائنا القطريين لضمان تنفيذ كامل لاتفاق الإفراج عن الرهائن والهدنة الإنسانية في غزة. اقرأ المزيد عن المكالمة التي جرت أمس بين الرئيس @POTUS والأمير @TamimBinHamad https://t.co/Q1YZMA02uw — U.S. Embassy in Qatar (@USEmbassyDoha) November 26, 2023

يُذكر أن جهود الوساطة القطرية نجحت -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من المحتجزين الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كما تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.