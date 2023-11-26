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السفارة الأميركية بالدوحة: نعمل مع شركائنا القطريين لضمان تنفيذ كامل للاتفاق بغزة

وزير الدولة للتعاون الدولي لولوة الخاطر تترأس وفد دولة قطر إلى العريش ورفح لإيصال مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني
وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي لولوة الخاطر خلال زيارتها إلى العريش ورفح لإيصال مساعدات إضافية للشعب الفلسطيني (مواقع التواصل)
26/11/2023

أفادت السفارة الأميركية في الدوحة بأنها تعمل مع شركائها القطريين لضمان تنفيذ كامل لصفقة الرهائن والهدنة في قطاع غزة التي تم الاتفاق عليها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت -في منشور لها عبر منصة إكس- إنها تتوقع عودة عشرات الأسرى إلى عائلاتهم خلال الأيام المقبلة، ومن بينهم مواطنون أميركيون.

وأعلنت الدوحة -أمس السبت- نجاح جهود الوساطة في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى، في حين تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعرب عن تقديره للدور القطري.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وأمير قطر اتفقا على التواصل بشكل وثيق لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل وفقا لشروطها.

يُذكر أن جهود الوساطة القطرية نجحت -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من المحتجزين الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كما تسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

المصدر : الجزيرة