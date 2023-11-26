الرئيس المصري يشكر أمير قطر لجهوده في إتمام هدنة غزة

شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -اليوم الأحد عبر منصة إكس- أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفريق عمله على جهوده التي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة.

وأضاف السيسي أنه يتطلع لمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وإقرار السلام في المنطقة.

أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لاتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 26, 2023

وكان السيسي شدد يوم الجمعة الماضي على أهمية إقامة دولة فلسطينية، معربا عن الاستعداد لأن تكون منزوعة السلاح وبضمانات وجود قوات أممية أوروبية أو أميركية، على حد تعبيره.

وأفضت الجهود القطرية والمصرية إلى اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتشمل الهدنة تبادل أسرى بين الطرفين وإدخال مساعدات إنسانية.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري -أمس السبت- إن قطر تأمل في تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس إلى ما بعد الأيام الأربعة المتفق عليها.

وتجري مباحثات بين الوسطاء وحركة حماس وسلطات الاحتلال لتمديد الهدنة الإنسانية التي تنتهي غدا الاثنين، ولتبادل مزيد من الأسرى.