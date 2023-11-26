جهود الوساطة تتمم المرحلة الثانية لاتفاق الأسرى وبايدن يشكر أمير قطر

أعلنت الدوحة نجاح جهود الوساطة في تذليل العقبات أمام الإفراج عن الدفعة الثانية في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، في حين تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعرب عن تقديره للدور القطري.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وأمير قطر اتفقا على التواصل بشكل وثيق لضمان تنفيذ الصفقة بالكامل وفقا لشروطها.

وصرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، بأن بايدن ناقش مع الشيخ تميم -خلال الاتصال الذي جرى أمس السبت- العقبات التي اعترضت تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تقديره لدور قطر في تسهيل التوصل إلى الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي بدأت الجمعة الماضية ومن المقرر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد.

من جانبه، قال الديوان الأميري في بيان، إن أمير قطر أكد ضرورة "خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله، إن بايدن طلب خلال الاتصال بأمير قطر المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى.





وأفرجت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قبيل منتصف الليل عن الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين لديها؛ وهم: 5 نساء و8 أطفال بالإضافة إلى 4 أجانب خارج الاتفاق.

في المقابل، باشرت سلطات الاحتلال الإفراج عن 39 من الأسرى الفلسطينيين النساء والأطفال من سجن عوفر بالضفة الغربية.

وكان من المفترض تسليم الدفعة الثانية عصر أمس السبت، ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة، لكن كتائب القسام قالت إنها أجّلت هذه الخطوة حتى يلتزم الاحتلال بمعايير صفقة التبادل، وبإدخال شاحنات الإغاثة إلى شمال قطاع غزة، في حين اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين سلطات الاحتلال بالتلاعب بلوائح الأسرى، وعدم الالتزام بمعيار الأقدمية عند الإفراج عنهم.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نجاح اتصالات أجرتها قطر ومصر مع حركة حماس وإسرائيل في تذليل العقبات التي تسببت في تأخير تنفيذ الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى.

وجدد الأنصاري التعبير عن تقدير بلاده لجهود شريكي الوساطة مصر والولايات المتحدة بتذليل عقبات تنفيذ الاتفاق.

من جهتها، قالت حركة حماس في بيان، إنها "استجابت للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة".