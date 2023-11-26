ارتدى "الكيباه".. الرئيس الأرجنتيني المنتخب يشارك في طقوس يهودية

شارك الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثا خافيير ميلي، الأحد، في طقوس يهودية بالعاصمة بوينس آيرس.

ورافق ميلي الذي كان يرتدي "القلنسوة اليهودية" (الكيباه) على رأسه أثناء الطقوس شقيقته كارينا.

وتمنى الحاخام ديفيد بينتو شيلتا التوفيق لميلي في منصبه الجديد، وهو يمسك بيده.

وفاز مرشح حزب "تنمية الحرية" ميلي الاثنين الماضي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بحصوله على تأييد نحو 55.69% من الناخبين.

ويتولى ميلي رئاسة الأرجنتين في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل خلفا للرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز، ليستمر في حكم البلاد حتى عام 2027.

يشار إلى أن ميلي كان قد وعد في حملته الانتخابية بنقل سفارة الأرجنتين في تل أبيب إلى القدس في حال فوزه بالرئاسة.