إسرائيل تتسلم قائمة بـ39 أسيرا فلسطينيا يُفرج عنهم اليوم

ينتظر اليوم الأحد الإفراج عن الدفعة الثالثة من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة ضمن صفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الـ39 الذين سيطلق سراحهم اليوم ضمن الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تلقت قائمة المحتجزين الإسرائيليين بغزة المتوقع إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

ووفق صحيفة هآرتس، فقد أفاد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بأن "إسرائيل تلقت قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم في وقت لاحق من اليوم الأحد، وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم".

في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تدقّق قائمة المحتجزين الذين ستطلق حماس سراحهم في وقت لاحق اليوم، وأكدت إخطار عائلاتهم بذلك.





ونجحت جهود الوساطة القطرية -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.

ففي الدفعة الأولى، أفرجت حماس عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال المحتجزين لديها، في حين غادر 39 من النساء والأطفال الأسرى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الدفعة الثانية أفرجت حماس، في وقت متأخر أمس السبت، عن 13 إسرائيليا من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 4 تايلنديين خارج الاتفاق، في حين أفرجت سلطات الاحتلال عن 6 من أقدم الأسيرات لديها و33 من الأطفال.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.