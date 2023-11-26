أبرز تطورات اليوم الـ51 من الحرب الإسرائيلية على غزة
في اليوم الـ51 من الحرب الإسرائيلية على غزة، أتمت إسرائيل وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى والمحتجزين، في حين تواصلت المساعي الدولية لتمديد الهدنة المؤقتة التي تنتهي غدا الاثنين.
وأكدت كتائب القسام تسليم 13 محتجزا إسرائيليا و3 محتجزين تايلنديين ومحتجز روسي إلى الصليب الأحمر، ضمن المرحلة الثالثة للتبادل.
وبعد ساعات من إطلاق القسام دفعة ثالثة من المحتجزين، أعلنت سلطة إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا جميعهم أطفال.
وكان الصليب الأحمر تسلم في اليوم الثاني منها -أمس السبت- الدفعة الثانية من المحتجزين وهم 13 إسرائيليا و7 أجانب خارج إطار الاتفاق، في حين أفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا، بعد تعثر لساعات في تنفيذ اتفاق التبادل تم تجاوزه بجهود قطرية مصرية.
وهذه أبرز التطورات في هذا اليوم:
- الرئيس الإسرائيلي: سنمدد الهدنة إذا أطلقت حماس مزيدا من المحتجزين.
- بايدن: لن نتخلى عن حل الدولتين.
- نتنياهو: نرحّب بإطلاق 10 محتجزين مقابل كل يوم هدنة.
- أمير قطر يشكر الرئيس المصري على جهوده لتحقيق الهدنة بغزة.
- الصليب الأحمر: نجحنا في تيسير إطلاق سراح 17 محتجزا بغزة.
- وصول المحتجزين التايلنديين والروسي إلى معبر رفح.
- بايدن: عملية التبادل ناجحة ويجب أن تستمر.
- وصول 12 إسرائيليا أفرج عنهم إلى قاعدة حتسريم.
- الجيش السوري: اعترضنا صواريخ إسرائيلية قادمة من الجولان.
- مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو التقى جنودا بغزة.
- استيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن.
- الهلال الأحمر: أرسلنا 50 شاحنة مساعدات إلى غزة والشمال.
- وول ستريت جورنال: المفاوضون يأملون تمديد الهدنة 4 أيام.
- إسرائيل: نستعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.
- استشهاد مزارع برصاص الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
- القسام تنعى عددا من أبرز قادتها ومقاتليها.
- المكتب الإعلامي الحكومي: التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال.
- إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى ومحيط المستشفى الإندونيسي.
- إضراب شامل في جنين.
- وصول أسرى فلسطينيين محررين إلى ساحة البيرة في رام الله.
- وصول الأسيرة المحررة إسراء جعابيص إلى منزلها بالقدس المحتلة.
- 17 محتجزا ينقلون إلى معبر رفح لتسليمهم إلى إسرائيل.
- القسام تسلم 13 إسرائيليا و4 أجانب إلى الصليب الأحمر.